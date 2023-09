Telecamera smart D-Link: un'OCCASIONE da non perdere

Hai mai desiderato avere un occhio costantemente vigile sulla tua casa o il tuo ufficio? La telecamera smart D-Link DCS-8325LH è la risposta a questa esigenza, e ora puoi ottenerla con uno sconto incredibile del 23%. Con una serie di funzionalità avanzate e una qualità di immagine eccezionale, questa telecamera è la scelta ideale per la sicurezza e il monitoraggio. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro.

Telecamera smart D-Link: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza della DCS-8325LH è la sua eccezionale qualità dell’immagine. Con uno zoom digitale 4x e una risoluzione Full HD 1080p, questa telecamera cattura dettagli nitidi e chiari, sia di giorno che di notte. La visione notturna fino a 5 metri garantisce che nulla sfugga alla tua attenzione, anche quando cala il buio.

La D-Link DCS-8325LH va oltre la semplice registrazione video. Grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento basata su intelligenza artificiale, è in grado di identificare in modo intelligente persone e movimenti multi-zona. Puoi anche definire specifiche zone prioritarie e impostare il rilevamento di attraversamento di confini per una sicurezza personalizzata.

Con la D-Link DCS-8325LH, hai il controllo completo dei tuoi dati. Puoi salvare video e istantanee direttamente sul tuo smartphone tramite l’app mydlink, oppure archiviarli in remoto nel tuo cloud personale mydlink. Questo ti permette di accedere ai tuoi file ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

Grazie al campo visivo ultra-ampio di 151 gradi, questa telecamera copre un’area estesa senza perdere dettagli cruciali. Non dovrai preoccuparti di angoli ciechi o di dover installare multiple telecamere per avere una visione completa della tua casa o azienda.

La D-Link DCS-8325LH è compatibile con la tua smart home. Puoi integrarla con dispositivi mydlink Smart Home, Amazon Alexa e Google Assistant. Questo ti consente di controllare la telecamera con la voce o di automatizzare le tue operazioni di sicurezza per una maggiore comodità.

In conclusione, se stai cercando una telecamera di alta qualità che offra funzionalità avanzate di rilevamento del movimento e sia facilmente integrabile nella tua smart home, la D-Link DCS-8325LH è la scelta perfetta. E con uno sconto del 23%, non c’è mai stato un momento migliore per garantire la sicurezza della tua casa o azienda. Approfitta subito di questa occasione e falla tua al prezzo speciale di soli 49,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.