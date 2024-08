Telecamera di sicurezza WiFi + pannello solare in OFFERTA a 35€ in MENO

Vuoi rendere la tua casa ancora più sicura senza però spendere un patrimonio? Ti piacerebbe avere una videocamera di sorveglianza per tenere tutto sotto controllo? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa telecamera di sicurezza WiFi a soli 74,99 euro, invece che 109,99 euro. Per ottenerla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque in questo momento puoi avere un risparmio di ben 35 euro sul totale. Si tratta di un ottimo prezzo perché questa videocamera è di ottima qualità e presenta delle caratteristiche davvero eccellenti. La potrai collegare ovunque tu voglia e grazie al pannello solare incluso praticamente non la ricarichi mai. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Telecamera di sicurezza WiFi a prezzo shock

Avere una telecamera di sicurezza in casa tua ti permette di tenere sotto controllo tutto ciò che desideri anche quando non sei nelle vicinanze. Infatti scaricando l’app dedicata potrai visualizzare direttamente sul tuo smartphone ciò che succede e potrai anche direzionare la videocamera dove preferisci.

Non ci saranno bisogno di cavi, se non quello per collegare il pannello solare che trovi incluso, e dunque l’istallazione sarà semplicissima. Essendo poi impermeabile con certificazione di grado IP65 potrai posizionarla tranquillamente all’esterno anche dove non c’è protezione. E possiede un sensore di movimento PIR con allarme automatico.

Insomma una vera bomba che oggi potrai avere molto meno del suo prezzo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua telecamera di sicurezza WiFi a soli 74,99 euro, invece che 109,99 euro. Per ottenerla a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.