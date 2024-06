Telecamera per interni D-Link: CROLLO del prezzo su Amazon (-69%)

La telecamera per interni D-Link DCS-8325LH è un dispositivo di altissima qualità, progettato per garantire la massima sicurezza e tranquillità nella tua casa o azienda. Con uno sconto incredibile del 69% oggi disponibile su Amazon, questa è l’occasione perfetta per migliorare la sorveglianza della tua casa, al prezzo stracciato di soli 42,75 euro, anziché 138,00 euro.

Telecamera per interni D-Link: la soluzione definitiva per la tua sicurezza

La D-Link DCS-8325LH offre una risoluzione Full HD 1080p, che assicura immagini nitide e dettagliate. Questo dispositivo è dotato di uno zoom digitale 4x e di una visione notturna fino a 5 metri, rendendola ideale per monitorare l’ambiente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una delle caratteristiche più avanzate di questa telecamera è la rilevazione del movimento intelligente basata su AI. Questo sistema supporta il rilevamento di persone, la definizione di zone prioritarie e il rilevamento di attraversamento di confini. Inoltre, è possibile impostare il rilevamento di movimenti in zone specifiche, garantendo così un monitoraggio personalizzato e accurato.

L’ampio campo visivo di 151 gradi offre una visione completa dell’area sorvegliata, riducendo i punti ciechi e assicurando che ogni angolo sia coperto. Grazie alla compatibilità con i dispositivi mydlink Smart Home, Amazon Alexa e Google Assistant, l’integrazione con la tua casa intelligente è semplice e immediata. Potrai controllare la telecamera con la voce o tramite l’app mydlink, disponibile per il download sul tuo smartphone.

Non perdere questa straordinaria opportunità di acquistare la D-Link DCS-8325LH ad un prezzo scontato del 69%. Questa telecamera di sicurezza avanzata non solo migliorerà la protezione del tuo spazio, ma lo farà con una qualità d’immagine eccezionale e funzionalità intelligenti di ultima generazione. Affrettati, la sicurezza e la tranquillità della tua casa meritano questo upgrade tecnologico, oggi al prezzo ridicolo di soli 42,75 euro.