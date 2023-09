Telecamera per esterni TP-Link Tapo: SUPER sconto su Amazon

Se stai cercando un modo efficace per migliorare la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio, non cercare oltre: l’affidabile telecamera per esterni TP-Link Tapo C520WS è l’opzione perfetta, e ora è in super sconto del 22% su Amazon. Con la sua vasta gamma di funzionalità avanzate, questa telecamera ti offre la tranquillità che stai cercando. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

Telecamera per esterni TP-Link Tapo: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa telecamera TP-Link Tapo è la sua risoluzione 2K QHD Live View. Con una risoluzione di 2560 × 1440, questa telecamera offre 1,7 volte più pixel rispetto alle telecamere 1080p tradizionali, garantendo immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Non dovrai più preoccuparti di immagini sfocate o poco chiare.

La visione notturna a colori Starlight è un’altra caratteristica impressionante della TP-Link Tapo. Grazie all’obiettivo ad ampia apertura F1.6 e al sensore starlight, questa telecamera cattura più luce e offre una maggiore fotosensibilità rispetto alle telecamere notturne convenzionali. Questo significa che potrai godere di colori più luminosi e dettagliati anche nelle condizioni di scarsa illuminazione.

La copertura visiva a 360° ti consente di monitorare l’intera area senza punti ciechi. Con un raggio di visione orizzontale di 360° e verticale di 130°, puoi concentrarti sulle aree più vitali e avere una visione completa dell’ambiente circostante.

Grazie all’intelligenza artificiale intelligente, questa telecamera è in grado di rilevare persone, animali domestici e veicoli, avvisandoti quando è necessario. Puoi anche personalizzare gli allarmi sonori e luminosi, e persino registrare il tuo audio come allarme per adattare la telecamera alle tue esigenze specifiche.

Con la possibilità di archiviare i video registrati su una scheda microSD o utilizzare i servizi cloud Tapo Care, i tuoi dati sono al sicuro e sempre accessibili. Inoltre, questa telecamera è resistente alle intemperie con certificazione IP66, garantendo prestazioni impermeabili e antipolvere per l’utilizzo all’aperto.

Infine, la TP-Link Tapo offre un’installazione flessibile, consentendo di collegarla alla rete tramite Wi-Fi o Ethernet. Questo ti dà la libertà di posizionarla dove preferisci senza dover preoccuparti della connettività.

In conclusione, se desideri migliorare la sicurezza della tua casa o dell’ufficio con una telecamera esterna di alta qualità, la TP-Link Tapo C520WS è la scelta ideale. Non perdere l’opportunità di acquistarla oggi con uno sconto del 22% su Amazon e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 69,99 euro. Affrettati, questa promozione può finire da un momento all’altro.

