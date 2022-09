Telecamera per Auto: GENIALATA a basso costo

Parcheggia con semplicità e in un baleno. Registra i tuoi viaggi più belli e tieni sotto controllo quello che succede in strada. Tutto grazie alla geniale telecamera per auto oggi in offerta su Amazon a soli 55,99 euro, applicando il coupon del 20%.

Questa telecamera per auto è facilissima da installare grazie ai pratici laccetti, con cui potrai montarla sul tuo specchietto retrovisore senza toglierlo. Ha la doppia funzione specchio e display touch screen. Nella confezione troverai anche una piccola telecamera da montare sul retro dell’auto, per la visione anteriore.

Aggiungi alla tua auto un optional utilissimo con una spesa ridicola. Approfitta dell’offerta di Amazon, applica il coupon del 20% e metti nel tuo carrello la geniale telecamera per auto a soli 55,99 euro, invece che 129,99 euro.

Telecamera per auto: registra e tieni tutto sotto controllo

Registra i tuoi viaggi più belli grazie alla fotocamera frontale Full HD 1080P su cui potrai montare una MicroSD e rivedere i momenti più belli delle tue avventure. Scatta foto, registra, rivedi i tuoi video e setta il sistema come meglio credi, tutto grazie al pratico display touch screen. Dopo 30 secondi d’inattività, lo schermo diventerà automaticamente uno specchio retrovisore.

Grazie alla fotocamera posteriore impermeabile potrai parcheggiare in tutta serenità, guardando le immagini sul display, dove compariranno anche delle pratiche linee che ti guideranno nella manovra, all’inserimento della retromarcia. L’installazione della dash cam è molto semplice e intuitiva. Aggancia la telecamera allo specchietto retrovisore, con le cinghie di gomma in dotazione, e stringi forte, in modo che sia stabile.

Così avrai una telecamera per guardare avanti e una per muoverti senza problemi indietro. Davvero un prodotto geniale. Approfitta della doppia offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello la telecamera per auto a soli 55,99 euro, applicando il coupon del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.