Telecamera esterno senza fili: grazie al soli funziona tutto l'anno (-25%)

La sicurezza non è mai abbastanza e se hai un giardino o uno spazio all’aperto sai bene che ti devi tutelare. Non hai mai acquistato nulla per questo scopo? Ho io il prodotto perfetto per il tuo caso e si tratta proprio di una telecamera WiFi da esterno. Attenzione però: non la solita visto che non ha bisogno di fili e funziona grazie al sole.

Comodissima quanto efficiente, la monti in due secondi anche in autonomia. Non te la perdere ora che è in promozione su Amazon con il 25% di sconto. Portala a casa a soli 59,99€ e non temere mai più di lasciare casa incustodita. Aggiungila subito al carrello.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera esterno WiFi: tutto quello che ti mette a disposizione

Semplicissima da utilizzare, questa telecamera WiFi diventa la tua migliore alleata. Per sfruttare tutte le funzioni devi semplicemente fissarla al muro, collegare il pannellino solare incluso in confezione e tac: hai fatto. In realtà devi anche scaricare l’applicazione sullo smartphone ma quello è l’ultimo dei tuoi problemi.

Con obiettivo 1080p non ti fa perdere un singolo dettaglio in piena luce ma anche quando questa se ne va. Infatti trovi al suo interno la visione notturna per avere sempre una chiara prospettiva di ciò che accade.

Oltre a questo hai funzioni come:

rilevatore di movimento con notifiche push;

con notifiche push; sirena integrata;

integrata; audio a 2 vie per comunicazioni a distanza.

Trattandosi di un prodotto creato per stare all’esterno, un po’ è ovvio ma precisarlo non fa male: è completamente impermeabile e non soffre sotto pioggia, vento, sole o qualunque altra intemperia.

Che altro dirti se non che per il costo che ha è eccezionale?

Non lasciare più la tua casa incustodita, installa una perfetta telecamera WiFi da esterno ad appena 59,99€ con il ribasso del 25% ora in corso su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.