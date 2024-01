Telecamera ESTERNO 2K per sicurezza ai livelli massimi con 49€

Metti lo spazio esterno del tuo appartamento o della tua casa in sicurezza con un solo acquisto. Con TP Link hai tutto quello che ti occorre ossia una telecamera 2K dotate di tutte le tecnologie più avanzate. Semplice da montare ed eccezionale da utilizzare.

Dal momento che è in promozione su Amazon perché farne a meno? Collegati al volo in pagina per farla diventare tua con soli 49€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera esterno con risoluzione 2K: semplice e completa

Visto che la installi in autonomia e con dieci minuti di lavoro, questa telecamera di TP Link è perfetta se vuoi un mezzo sicuro e ottimo con cui tenere l’esterno della tua abitazione al sicuro. Dopotutto di TP Link ti puoi fidare dal momento che è un marchio consolidato e storico.

Ma veniamo al dunque, la telecamera ti mette a disposizione un obiettivo 2K che non ignora un singolo dettaglio ma anche la visione notturna per le ore in cui il sole va a nanna. Tutto qua? Assolutamente no se consideri che ci sono anche la rilevazione del movimento e l’audio a 2 vie per comunicazioni a distanza.

La gestione del sistema è semplice: connettila al WiFi o usa un collegamento con cavo per poterla gestire sia con applicazione sul tuo smartphone che con la tua voce. Infatti è compatibile con assistenti come Amazon Alexa per avere il pieno controllo in ogni occasione.

Cosa aspetti? La telecamera esterno di TP Link è da prendere al volo. Collegati al volo su Amazon per acquistare la tua ora che è in promozione, soli 49€ con un click.

