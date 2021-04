Se siete alla ricerca di una telecamera per la videosorveglianza esterna, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta. Si tratta della EZVIZ C3WN, una videocamera Wi-Fi che oggi gode di un doppio sconto per un prezzo incredibile.

Telecamera per videosorveglianza esterna EZVIZ C3WN: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal sensore, in grado di riprendere immagini in 1080p in un formato estremamente compatto. Naturalmente si tratta di un dispositivo Wi-Fi, quindi controllabile da remoto e configurabile in pochi passaggi grazie all’app dedicata. Le due antenne esterne invece garantiscono una connessione stabile e continua. Non manca la visione notturna che permette di visualizzare le immagini anche al buio grazie ai LED IR che garantiscono una visibilità fino a 30 metri. Incorporato il microfono che fornisce l’ascolto di ciò che accade in qualsiasi momento.

L’integrazione del microfono, tuttavia, ha una doppia funzione. La telecamera, infatti, è studiata per avvisare tempestivamente l’utente in caso di anomalie. Queste includono sia la rilevazione di movimenti, sia la rilevazione di rumori che immediatamente notificano l’evento attraverso l’applicazione. Ottima invece la compatibilità con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Il dispositivo può essere gestito anche attraverso la voce, ed è compatibile con Echo Show per la visualizzazione delle immagini. Trattandosi di un accessorio per esterni, è presente anche la certificazione IP66 per la resistenza ad acqua e polvere. In breve, un prodotto di qualità, estremamente funzionale, ad un prezzo mai visto.

Lo sconto del 10%, va a sommarsi ad un coupon del 35% attivabile dalla pagina prodotto che porta il prezzo a soli 40,95 su Amazon, il più basso mai registrato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

