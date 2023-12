Telecamera di sorveglianza con night vision a colori in offerta a soli 24,99€ su Amazon

La telecamera WiFi interna blurams 2K offre un’affidabile soluzione di sorveglianza ed è attualmente disponibile su Amazon a soli 24,99€ grazie a un coupon sconto di 11€. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di fornire immagini chiare e nitide, con una risoluzione da 2K che offre dettagli più precisi.

La funzione di visione notturna a colori, attivata automaticamente in condizioni di scarsa luminosità, garantisce una visibilità notturna estesa fino a 10 metri grazie ai LED IR integrati.

Un aspetto innovativo della telecamera è il pulsante di chiamata One-Touch, che consente ai tuoi familiari, inclusi bambini o anziani, di chiamarti direttamente sul tuo telefono quando ne hanno bisogno. La riduzione avanzata del rumore assicura un audio chiaro e nitido, eliminando l’eco dell’altoparlante della telecamera.

La telecamera blurams offre una copertura completa a 360 gradi e può essere facilmente controllata tramite l’app per smartphone blurams o il software per PC. La funzione di trasmissione live consente di monitorare continuamente anziani, bambini e animali domestici, registrando o catturando momenti significativi.

Per ridurre falsi allarmi, la telecamera offre opzioni di rilevamento personalizzabili, consentendo di attivare o disattivare il rilevamento di suoni, movimenti, persone o animali. La sensibilità può essere regolata, le zone di attività possono essere delimitate e è possibile impostare la fascia oraria per ricevere notifiche push in tempo reale solo per gli eventi che contano.

La protezione della privacy è prioritaria, e la certificazione di sicurezza del Cloud AWS, conforme agli standard ISO 27001 e AgID, assicura la massima protezione dei dati personali. Ogni telecamera include 24 ore di registrazione in loop su Cloud gratuite e illimitate, con il supporto anche per la registrazione su scheda Micro SD. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistala subito ad un prezzo davvero competitivo!

