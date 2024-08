Telecamera di sicurezza, super sconto del 38%: l'offerta Amazon da non farsi scappare

Solo 27€ per un’ottima telecamera di sicurezza con tantissime funzionalità avanzate per essere sempre aggiornato su ciò che succede a casa tua. Merito di un’offerta pazzesca su Amazon: con questa promozione flash, a tempo limitatissimo, questa soluzione per la sicurezza domestica è tua con un imperdibile sconto 38% rispetto al suo prezzo di listino di 43,99€. Davvero non male!

Ma facciamo due passi indietro e andiamo a vedere subito cosa rende questa telecamera di sicurezza una delle migliori per rapporto funzionalità-prezzo. La telecamera è dotata di due obiettivi da 4 megapixel e può fornire una qualità video in alta definizione 2,5K. Grazie ai LED integrati e alle luci per la visione notturna, offre una visione chiara sia in bianco e nero che a colori, permettendo di distinguere i dettagli anche al buio. La funzione di zoom digitale 8x consente di avvicinarsi agli oggetti senza perdere qualità​.

Con un angolo di rotazione di 75° in verticale e 355° in orizzontale, la telecamera copre tutti gli angoli senza punti ciechi. È possibile impostare fino a 5 zone di rilevamento personalizzate, migliorando l’efficacia del sistema di sicurezza. Le immagini catturate dalle due lenti possono essere visualizzate in tempo reale tramite l’app sul cellulare​.

La telecamera è dotata di sensori di movimento intelligenti e algoritmi di intelligenza artificiale. Quando viene rilevato un movimento, invia un avviso immediato al telefono e attiva una sirena per spaventare eventuali intrusi. Supporta la registrazione video continua 24/7, garantendo che tutti gli eventi siano catturati e registrati​.

Insomma, c’è davvero tutto ciò di cui hai bisogno. Hai ancora pochissimo tempo: non farti scappare questa occasione e acquistala subito ad un prezzo fenomenale!