Telecamera di sicurezza senza fili in super offerta: tua a 61€

Oggi Amazon propone una telecamera di sorveglianza in offerta ad un ottimo prezzo. Questa avanzata soluzione del produttore Noorio può essere tua ad appena 61€. Decisamente niente male!

Questa telecamera di sorveglianza senza fili, impermeabile e dotata di batteria a lunga durata, fino a 180 giorni di autonomia con una singola carica, si presenta come un dispositivo estremamente versatile, adatto sia per interni che per esterni.

La caratteristica 100% wireless della telecamera permette una facile installazione in qualsiasi punto della casa, senza la necessità di cavi o prese di corrente vicine, grazie anche alla possibilità di essere collegata a un pannello solare Noorio per un’alimentazione continua. Inoltre, l’assenza di costi nascosti e la presenza di uno spazio di archiviazione locale integrato da 16 GB eliminano la necessità di abbonamenti per accedere a tutte le funzioni offerte, sebbene sia disponibile anche un servizio cloud facoltativo.

L’IA avanzata rileva in automatico eventuali intrusi, grazie al doppio sensore PIR/Infrared Radar, che riduce significativamente il rischio di false notifiche, permettendo di personalizzare tre zone di attività per una maggiore precisione nell’individuazione dei movimenti.

La possibilità di visualizzare le immagini in diretta con risoluzione 2K, controllare la telecamera tramite Alexa, ingrandire o ridurre la vista grandangolare a 140° e comunicare con i visitatori attraverso il citofono integrato, offre un controllo completo sulla sicurezza della propria casa.

Questa telecamera senza fili offre una soluzione di sorveglianza di alta qualità, accessibile e ricca di funzionalità, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per monitorare la propria abitazione e garantire una maggiore sicurezza per sé e per i propri cari. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!