Telecamera di sicurezza MULTIFUNZIONE: se questo non è un prezzaccio

Una fantastica telecamera di sicurezza per gli interni è in offerta. Se da tempo stavi considerando di acquistarne una, ti comunico che è arrivato proprio il momento giusto. Durante questi tempi averne una in casa non è mai scomodo soprattutto se è in grado di offrirti molto più di un occhio vigile.

Il modello che ho in mente è un vero affare grazie al ribasso del 52%. Per farlo tuo non devi che collegarti su AliExpress, scegliere la spina europea e procedere al checkout. Con soli 37,94€ ti porti a casa un gioiellino.

Recensioni ottimi, IVA inclusa e spedizioni gratuite, cos'altro potresti volere?

Telecamera di sicurezza: vista a 360° in tutta la casa

La Botslab Indoor Cam non è un gioco per bambini ma è seriamente un prodotto che vale la pena considerare. Con tutte le tecnologie che integra al suo interno è praticamente una bomba di sicurezza visto che tiene sotto controllo l'intera stanza con una vista di 360° orizzontalmente.

La lente 2k HD cattura ogni più piccolo dettaglio per non lasciare niente al caso. Anche le ore notturne sono una passeggiata per questo affare visto che non manca la visione notturna con luci a infrarossi. Sicurezza? Non è mai abbastanza.

Tra le varie caratteristiche presenti in questa telecamera ci sono:

l' intelligenza artificiale che rileva i volti umani e traccia i movimenti ;

che rileva i volti umani e ; un altoparlante e un microfono built in per utilizzare l' audio bidirezionale ;

; un pulsante che in un solo tocco permette di azionare una chiamata rapida sullo smartphone in cui viene installata l'applicazione;

sullo smartphone in cui viene installata l'applicazione; un sistema che rileva sia eventuali pianti di bambini (se vuoi utilizzarla come baby monitor) che di rumori inaspettati e che potrebbero determinare una minaccia.

Da installare è semplicissima visto che puoi posizionarla su un mobile, a testa in giù sul soffitto o semplicemente su un muro. In confezione trovi tutto ciò di cui hai bisogno.

Veramente ottima, vero? Allora acquista anche tu questa telecamera di sicurezza su AliExpress a soli 37,94€. La ordini e la ricevi in modo rapido e gratuito.