Teckin: cosa sapere sulla telecamera di sicurezza

Dalle dimensioni estremamente ridotte, la telecamera di sicurezza di Teckin è perfetta per gli ambienti interni e per rendere sicura la propria casa. Adatta soprattutto quando si passano fuori diverse ore o si vuole andare in vacanza in tranquillità, questo prodotto offre mille funzioni tutte da scoprire.

La sua base di appoggio rende favorevole l'installazione in qualsiasi luogo si scelga. Infatti la sua struttura può essere modificata a piacimento trasformandola in una videocamera da appoggio, muro o persino soffitto. La colorazione bianca, poi, la rende molto difficile da intravedere a prima occhiata.

Per quanto riguarda le sue funzionalità, invece, questa gira filmati in 1080 pixel Full HD così da avere tutto a portata di mano, in ogni momento. Neanche le ore notturne rappresentano un problema visto che il dispositivo è dotato di visione notturna con infrarossi. Al suo interno è stato integrato anche un sistema di rilevamento di movimenti: ogni qual volta qualcosa di strano viene registrato, una notifica arriva immediatamente sullo smartphone.

Infatti il dispositivo possiede un'applicazione tutta sua e scaricabile sia su Android che su iOS. Attraverso questa si può gestire la videocamera a distanza e intrattenere, volendo, eventuali discorsi con chi si trova all'interno della casa grazie all'audio a due vie.

In conclusione, sono supportati anche gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.

