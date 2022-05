Telecamera di sicurezza Eufy 3-in-1 a prezzo SHOCK su Amazon (-30%)

Se hai necessità di migliorare la sicurezza della tua abitazione o del tuo posto di lavoro, quest’oggi ti consigliamo di acquistare l’ottima telecamera di sicurezza Eufy in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo.

Grazie allo sconto del 30%, infatti, la telecamera di sicurezza 3-in-1 ti arriva a casa a un prezzo imperdibile considerando le numerose funzionalità di cui dispone.

Telecamera di sicurezza 3-in-1 in offerta su Amazon con il 30% di sconto: pura follia

Dotata di un telaio completamente impermeabile e quindi perfetta per gli ambienti esterni, la telecamera di sicurezza ti offre la possibilità di registrare immagini e video ad alta risoluzione anche durante le ore notturne grazie al sensore agli infrarossi. Inoltre, la telecamera dispone anche di un potente faretto che ti permette di illuminare la zona circostante e riprendere immagini ancora più dettagliate.

Contrariamente alla maggior parte delle telecamere di sicurezza, questa che ti proponiamo non necessita di un abbonamento mensile per caricare immagini e video sul cloud; basta una semplice microSD e puoi registrare tutte le immagini che vuoi in locale per poi scaricarle comodamente sul tuo computer per analizzarle. Inoltre, la telecamera ti arriva a casa con a bordo già una microSD da 32 GB per darti modo di iniziare a registrare i primi feed video in attesa che arrivi il modello con una memoria più estesa – a tal proposito di consigliamo questo modello di microSD Samsung da 512 GB.

Proteggi casa o l’ufficio con la telecamera di sicurezza 3-in-1 di Eufy: acquistala subito ora che è disponibile su Amazon con il 30% di sconto. Imparerai ad amarla fin da subito per via delle sue incredibile caratteristiche e dalla nitidezza delle immagini registrate; se la metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.