Telecamera di sicurezza con ALEXA a PREZZO REGALATO (solo su Amazon)

C'è una incredibile offerta di Amazon per acquistare un'ottima telecamera di sicurezza da interno con tanto di supporto ad Alexa. Ad appena 39€ hai tutto il necessario per proteggere le zone più vulnerabili di casa (o dell'ufficio) con una soluzione robusta, smart, con base motorizzata e soprattutto capace di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione.

Telecamere di sicurezza con Alexa in offerta su Amazon

Una volta montata, la telecamera inizia a riprendere l'ambiente circostante tracciando sapientemente tutti i movimenti ripresi dalla fotocamera ad alta risoluzione. Al calare del buio, inoltre, puoi anche spegnere le luci della stanza in quanto dispone di un sensore con visione notturna capace di registrare i movimenti anche senza la benché minima quantità di luce.

Oltre alla completa integrazione con Alexa per controllarla da ogni parte della casa direttamente con la tua voce, la telecamera di sicurezza dispone anche dell'audio bidirezionale in tempo reale: tramite esso puoi comunicare con gli abitanti della casa o con eventuali estranei senza esporti in prima persona.

Cosa vuoi di più? Acquista immediatamente la telecamera di sicurezza in offerta su Amazon per dormire sogni tranquilli e non temere brutte sorprese. Se la compri oggi la ricevi a casa in appena 1 giorno lavorativo e la puoi montare immediatamente: non perdere questa incredibile occasione.