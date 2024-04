Telecamera di sicurezza Arlo Floodlight in offerta: maxi sconto del 40%

L’Arlo Floodlight è una telecamera WiFi per esterni che si distingue per la sua capacità di combinare sorveglianza avanzata e illuminazione potente, il tutto in un design elegante e moderno. Attualmente in offerta a 179,99€, con un forte sconto rispetto al prezzo originale di 299,99€, si tratta di una soluzione per la sicurezza esterna completa ed efficiente.

Dotata di un’illuminazione LED che varia tra i 2000 e i 3000 lumen, l’Arlo Floodlight può illuminare spazi esterni fino a 8 metri, garantendo visibilità e sicurezza anche nelle ore più buie. La flessibilità è una delle sue caratteristiche principali, consentendo di scegliere tra modalità di illuminazione fissa o pulsata, in base alle necessità specifiche di ciascun utente.

Per quanto riguarda le funzionalità di sorveglianza, questa telecamera esterna offre video in risoluzione 2K HD, assicurando immagini chiare e dettagliate. È inoltre dotata di visione notturna a colori, ampliando le possibilità di monitoraggio anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria ricaricabile garantisce fino a sei mesi di autonomia, e per chi desidera una soluzione ancora più sostenibile, è possibile collegare la telecamera a un pannello solare venduto separatamente.

La telecamera, tra le altre cose, offre la funzione di rilevazione dei movimenti fino a 7,5 metri, audio bidirezionale, livestream e una prova gratuita dell’abbonamento Arlo Secure, accessibile attraverso l’App Arlo Secure per una gestione semplificata.

L’abbonamento Arlo Secure non è in alcun modo obbligatorio o necessario per il normale funzionamento della telecamera, ma sottoscrivendolo si ottengono numerosi vantaggi interessanti, tra cui l’archiviazione nel cloud, libreria video, rilevamento avanzato del movimento per persone, animali, veicoli e pacchi, oltre alla personalizzazione delle notifiche tramite zone di attività.

Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta a tempo limitato e di acquistare la telecamera Arlo Floodlight oggi stesso approfittando dello sconto del 40%!