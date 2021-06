La telecamera di sicurezza WiFi firmata TP-LINK è in offerta su Amazon a €28,48. Attraverso un ribasso del 25%, il prezzo base diventa più conveniente visto che subisce uno sconto effettivo di €10.

Un ulteriore sconto di €1,42 viene sottratto al momento del pagamento grazie a un'esclusiva promozione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

TP-LINK: con la sua telecamera di sicurezza si sta sempre tranquilli

La telecamera di sicurezza prodotta da TP-LINK consente di avere in casa un sistema di videosorveglianza che garantisce non solo praticità ma anche un'assicurazione in più. Utilizzabile per tenere sott'occhio i propri ambienti anche a distanza o in vacanza, questo dispositivo è un must have dell'estate.

Dalle dimensioni ridotte, il prodotto può essere installato in una stanza qualsiasi della propria abitazione. Tra le sue caratteristiche tecniche figurano un corpo che può ruotare di 360° e inclinarsi di 114°. In tal modo, qualunque spazio può essere ripreso con facilità.

La lente incorporata è in grado di registrare video in full HD 1080 pixel. Le ore notturne non rappresentano un problema in quanto la videocamera è dotata di visione notturna che vanta una copertura fino a 8 metri distanza.

Al fine di conservare tutto ciò di cui si ha bisogno, all'interno del prodotto è presente anche uno slot in cui inserire una MicroSD e può raggiungere il taglio massimo di 128 GB.

Dal punto di vista della gestione, invece, è presente un'applicazione dedicata sia per dispositivi Android che iOS che non solo rende l'installazione più semplice ma consente d'intervenire e interagire con il prodotto a distanza. Mediante i microfoni presenti, infatti, si possono intrattenere eventuali conversazioni con chi è all'interno della stanza. L'applicazione, poi, è utile anche per ricevere quelle che sono le notifiche inerenti alla rilevazione dei movimenti così da essere sempre a conoscenza di ciò che succede.

Infine, questo prodotto è compatibile anche con gli assistenti vocali ossia con Google Assistant e con Amazon Alexa. Nello specifico, acquistando Echo show si può avere tutto sotto controllo mediante la visione dei contenuti sul display.

Puoi acquistare la telecamera di sicurezza di TP-LINK a soli €28,48 su Amazon. È un prodotto prime e quindi se l'acquisti oggi la puoi ricevere in appena 48 ore a casa. Per chi non è abbonato, invece, la spedizione sono gratuite con consegna presso punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home