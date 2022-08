Telecamera di sicurezza 360°, acquisto economico ed UNICO per la casa

Per mettere la tua abitazione al sicuro, non hai bisogno di chiamare qualche specialista o di acquistare un sistema di sorveglianza con qualche 0 vicino, con questa telecamera che ho trovato su Amazon hai infatti tutto quello di cui hai bisogno a portata di mano.

Dotata di tutte le tecnologie più avanzate, la porti a casa con appena €21,59 grazie al ribasso al 17%. Completa l’acquisto al volo per non fartela scappare.

Come sempre, se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account la spedizione sono sia gratuite che veloci su tutto territorio italiano.

Telecamera da interno super geniale, acquistala ora per mettere casa in sicurezza

questa telecamera di sicurezza è stata studiata per gli spazi interni. Non hai bisogno di acquistare più di una perché è dotata di una speciale tecnologia che le permette di ruotare su se stessa di 360° quindi Scegli una posizione adatta e monitora tutto l’ambiente in una sola volta.

Grazie la sua lente 1080p stai sicuro che riprende qualsiasi dettaglio senza lasciarti sul più bello. In poche parole ti potrei sentire come all’interno del Grande Fratello perché non ti sfuggirà neanche il più piccolo movimento.

Tutto ciò è reso possibile anche grazie alla presenza del rilevamento umano in tempo reale che ti avvisa se qualcuno si intrufola all’interno della tua abitazione e te lo fa sapere all’istante con una notifica Push.

Non manca neanche l’audio bidirezionale perfetto per poter comunicare a distanza ho poter ascoltare discorsi e tanto altro.

La puoi gestire comodamente con il tuo smartphone grazie all’ applicazione che scarichi su di esso. In più puoi attivare sia la modalità privacy che la modalità pattugliamento che sono due impostazioni veramente innovative.

Infine ti faccio sapere che al suo interno puoi inserire una scheda MicroSD per archiviazione in Cloud.

Non aspettare neanche un secondo in più e approfitta di questo ribasso su Amazon che ti permette di portare a casa la tua telecamera di sicurezza è soli €21,59. Con le spedizioni Prime il pacco arriva a casa tua in 24 o 48 ore senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.