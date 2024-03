Telecamera DESIGN da mettere in casa, 4 in 1 per casa SICURA con 19€

Spendere poco per mettere casa al sicuro è possibile. Scegli i giusti alleati come questa telecamera interna di Beghelli che ha tanta qualità quanto tecnologia da offrirti. La posizioni dove vuoi e con il suo design lineare e aggraziato non dà nell’occhio.

Dal momento che è in promozione su Amazon sai cosa devi fare? Collegati per approfittare del ribasso del 33% e falla diventare tua a soli 19,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera Beghelli: tecnologia avanzata con design moderno

Non tutte le telecamere devono essere messe in bella vista. Se vuoi tenere casa al sicuro senza che chiunque entri se ne accorga, questo modello di Beghelli fa al caso tuo. Una volta che la posizioni su una mensola o vicino a della semplice oggettistica, si fonde con l’ambiente grazie al suo design lineare e alle sue dimensioni minime.

Scarica l’applicazione sul tuo smartphone e gestiscila con un solo tap anche quando sei a distanza di chilometri grazie alla connessione WiFi. Al suo interno, come ti ho svelato, ha diverse funzioni. Prima di dirti quali sono, ti faccio sapere che è montato un obiettivo Full HD per una visione nitida e dettagliata.

Non temere le ore buie attraverso la visione notturna ma allo stesso tempo, non temere visitatori inattesi con il rilevatore di movimento: una volta che lo attivi, ti avvisa se qualcuno entra in casa senza permesso. Se invece conosci la persona, comunica con lei grazie all’audio a 2 vie.

Hai anche la possibilità di inserire all’interno della telecamera una comoda scheda SD per salvare i filmati e averli a disposizione.

Cosa aspetti? Non perdere neanche un secondo in più e acquista immediatamente la tua telecamera Beghelli a soli 19,99€ su Amazon con la promozione in corso.

