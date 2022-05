Telecamera da interno DESIGN, piccola ma perfetta: a 19€ è da AVERE

Se vuoi rendere la tua casa un posto perfettamente sicuro, con una piccola telecamera da interno come questa che ho da mostrarti sappi che hai tutto sotto controllo. Non spendi neanche una cifra esagerata dal momento che è in promozione quindi non devi far altro che aprire Amazon ora e concludere il tuo acquisto.

19,90€ per un prodottino che è piccolo, di qualità ed è dotato di tutte le tecnologie che ti servono. Si monta in dieci secondi e poi funziona per tutto il tempo che vuoi potendolo gestire da smartphone con il click. Un vero concentrato di tecnologia a tua disposizione.

Con i servizi Prime, poi, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia quindi non perdere tempo, affrettati ora che la promozione è online.

Telecamera da interno: ecco di cosa è capace questa piccolina

Piccola è piccola ma questo non può che essere un valore aggiunto perché la puoi posizionare anche in bella vista senza che dia fastidio o che crei un soprammobile brutto a vedersi. Tiene la tua casa sotto controllo ogni momento della giornata e ti fa sempre sapere se c’è qualcosa che non va.

E’ proprio questo il lusso di questa telecamera che pur essendo diversa dalla maggior parte che vedi sul mercato, non ti fa mancare niente sotto mano. Ti basta scaricare l’applicazione su smartphone Android o iOS per avere sempre un occhio in casa ma non solo perché, con l’audio bidirezionale ascolti e interagisci con eventuali persone persino a distanza.

Conta che dalla sua parte ha una lente di ottima qualità con tanto di visione notturna per non temere le ore più buie e quando non ci sei, attiva il rilevamento di movimento. In questo modo se qualcuno si intrufola, arriva un messaggio istantaneo sul tuo smartphone e puoi allertare chi di dovere.

Compatibile anche con Google Assistant e con Amazon Alexa, non ha niente che non ti serva per stare tranquillo.

Acquista al volo questa telecamera di design da interno su Amazon, collegati per farla tua con una spesa di appena 19,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.