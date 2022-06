Telecamera da interno a 360°, la tua casa diventa IMPENETRABILE (25€)

Per mettere casa in sicurezza non devi ricorrere a spese esagerate e soprattutto non devi riempire il tuo appartamento di 30 dispositivi diversi tra di loro. Per stare tranquillo, infatti, ti basta acquistare un’unica telecamera da interno che sia di qualità ed io proprio quella che fa al caso tuo.

Con uno sconto pari al 30%, su Amazon apri la pagina e spunti il coupon per portarti a casa questo gioiellino con appena €25 e non farti mai più alcun problema.

Credimi ne vale totalmente la pena quindi affrettati e non ti preoccupare delle spedizioni perché sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Telecamera WiFi da interno, ci metti un secondo a mettere casa in sicurezza

Ha un design di piccole dimensioni che ti permette di poterla posizionare praticamente ovunque all’interno della tua abitazione. Io ti consiglio di scegliere un posto strategico dal momento che questa variante ha la possibilità di roteare su se stessa di 360 gradi così da poter analizzare tutto l’ambiente con un solo comando.

Mediante la sua lente in elevata definizione dimostra tutto ciò che vuoi senza trascurare un unico dettaglio. I suoi pregi, tuttavia, non finiscono qui dal momento che al suo interno sono integrate anche altre caratteristiche. Ad esempio non potrai fare a meno:

Della visione notturna per non temere le ore buie

per non temere le ore buie Dell’audio bidirezionale che ti permette di interagire e di ascoltare le persone a distanza

che ti permette di interagire e di ascoltare le persone a distanza Del rilevatore di movimento che attivi quando esci e che se qualcuno si intrufola te lo fa sapere in un solo secondo

Se scarichi l’applicazione sul tuo smartphone, infatti, puoi sfruttare tutte le funzioni che finora ti ho detto in più, se in casa hai un assistente vocale come Amazon Alexa non ti dimenticare di integrare questo prodotto per sfruttarlo anche mediante la tua voce.

Non aspettare neanche un secondo in più e collegati ora su Amazon dove spunti il coupon del 30% e ti porti a casa questa magnifica telecamera WiFi da interno con una sola mossa. La paghi appena 25€ e non hai spese aggiuntive perché le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.