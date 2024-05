Telecamera da interni TP-Link in offerta TOP, scontata del 28%

Non sai come controllare tuo figlio, ancora troppo piccolo per lasciarlo da solo, mentre gioca nella sua stanzetta? Vorresti tenere sotto controllo la tua casa mentre sei fuori per il fine settimana? Nessun problema, la soluzione è su Amazon. Infatti, oggi hai la possibilità di approfittare di questa occasione acquistando questa utilissima telecamera da interni TP-Link in super offerta, al prezzo imperdibile di soli 20,99 euro invece di circa 29 euro.

Questo ottimo dispositivo di sorveglianza potrà essere tuo al prezzo così conveniente, solamente se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 28%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Motivo per il quale, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni.

Questo piccolo dispositivo, ti permetterà di avere video live cristallini, una risoluzione 1080p estremamente nitida con risoluzione Full HD per colori intensi e illuminazione bilanciata. Con la funzione di visione notturna fino a 9 metri di distanza, potrai vivere in totale sicurezza e tranquillità anche di notte. Inoltre, grazie al rilevamento del movimento, nel momento in cui la videocamera rileverà un movimento verrà inviata una notifica in maniera automatica sul tuo smartphone.

Con supporto per le schede Micro SD, fino a 128 GB, tutti i video potranno essere archiviati in maniera locale. Eccezionale sotto ogni punto di vista, questo dispositivo è anche compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa. Insomma, si tratta di un prodotto utilissimo per la tua sicurezza e per quella di tutta la tua famiglia da non perdere per nessun motivo.

Quindi, corri su Amazon e acquista subito questa eccezionale telecamera da interni TP-Link in offerta pazzesca, al prezzo di poco meno di 21 euro, in sconto del 28%. Affrettati prima che sia troppo tardi.