Telecamera da esterno: FULL HD e con 6 funzioni al suo interno (-38%)

Vedi tutto ciò che accade fuori dalla tua casa senza problemi. Anche se ti trovi a chilometri di distanza, con questa telecamera di sicurezza hai tutto sotto controllo. Semplice e veloce da montare, ci metti 0.2 secondi a rendere la tua casa una fortezza.

Grazie alle varie tecnologie che ha al suo interno, diciamo che è impossibile rimanere scontenti. Approfitta quindi del ribasso del 38% su Amazon e acquistala immediatamente per appena 49,99€. Una spesa minima messa a confronto della tua sicurezza.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Telecamera da esterno: fantastica in tutto e per tutto

Se devi mettere l’esterno della tua casa in sicurezza e vuoi spendere poco portandoti un prodottino di tutto rispetto, questo gioiellino qui è ciò che ti occorre. Pensa che lo installi anche in totale autonomia in pochissimo tempo e lo impari ad utilizzare in pochissimo tempo. In fin dei conti ti basta avere lo smartphone a portata di mano per sapere ciò che accade.

Infatti, scaricando l’applicazione sul tuo dispositivo accedi sempre e comunque a tutte le funzioni di questo prodotto. Ma quali sono?

Video a 1080p ossia Full HD per non perderti un singolo dettaglio;

per non perderti un singolo dettaglio; visione notturna a colori per avere tutto sotto controllo anche nelle ore buie;

per avere tutto sotto controllo anche nelle ore buie; rilevatore di movimento per riconoscere intrusi;

per riconoscere intrusi; Audio a 2 vie per comunicare a distanza;

per comunicare a distanza; allarme integrato per spaventare malintenzionati;

integrato per spaventare malintenzionati; intelligenza artificiale.

Naturalmente la puoi installare ovunque tu voglia dal momento che è impermeabile quindi vento, pioggia, umidità, sole e tutto il resto non la scalfiscono affatto.

Come vedi un prodotto valido sotto tutti i punti di vista.

Non perdere tempo e approfitta del ribasso del 38% su Amazon per rendere tua questa telecamera da esterno a soli 49,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.