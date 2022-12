Telecamera 2K che VEDE TUTTO: in casa è come una guardia

Questa telecamera non è da perdere, con una risoluzione 2K, una volta che la metti in casa ti tiene tutto sotto controllo e senza mai darti noie.

Te la suggerisco perché è fantastica ed è persino in offerta. Non te la perdere su Amazon con un ribasso del 42% che ti fa risparmiare quasi il metà prezzo e completare l’acquisto con soli 28€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Telecamera 2K, non hai bisogno di altro oltre lei

Se sei alla ricerca di un modo facile e affidabile per tenere d’occhio la tua casa, questa è la soluzione perfetta che non puoi lasciarti scappare.

La telecamera Blurams è facile da installare e da utilizzare. Basta collegarla alla rete Wi-Fi e scaricare l’app per vedere cosa succede in casa in tempo reale. Puoi anche ricevere notifiche push sullo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o un suono sospetto. Questo grazie al suo rilevatore di movimento integrato.

Ma la cosa che mi piace di più di questa telecamera è che ha una qualità video 2K e un campo visivo di 360 gradi. Questo significa che puoi vedere ogni angolo della vostra casa con la massima chiarezza anche di notte con la presenza della visione notturna.

Non manca all’appello neanche un sistema di audio bidirezionale grazie al quale puoi ascoltare e parlare con persone a distanza.

Insomma, se vuoi un modo semplice e sicuro per tenere d’occhio casa, la telecamera Wi-Fi interno di Blurams è la scelta perfetta.

Non aspettate oltre, acquista immediatamente questo prodottino su Amazon concludendo un affare. Con lo sconto del 42% la paghi appena 28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.