Tekken 8 è ufficiale: il trailer del picchiaduro per PS5, PC e Xbox

Tekken 8 è stato annunciato ufficialmente da Bandai Namco in occasione dell’ultimo State of Play organizzato da Sony. Il gioco è sviluppato su Unreal Engine 5 ed arriverà soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questa scelta permette allo sviluppatore giapponese di sfruttare pienamente la potenza delle console di ultima generazione allo scopo di creare uno dei titoli graficamente più sbalorditivi e coinvolgenti del suo genere. Qui sopra, il trailer di presentazione.

Tekken 8: il ritorno di una delle saghe più amate di sempre

Tekken 8 è ambientato dopo la battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mashima e mette in primo piano una nuova rivalità tra padre e figlio: Jin Kazama tenta di opporsi al tentativo di Kazuya Mishima di instaurare il suo dominio sul mondo.

Katsuhiro Harada, Chief Producer dei Bandai Namco Studios, ha dichiarato:

“Siamo davvero entusiasti di mostrare la prossima generazione di TEKKEN. Il team dei Bandai Namco Studios ha lavorato duramente per portare nuove feature rivoluzionarie a TEKKEN 8, spingendo al massimo la sensazione di forza negli scontri grazie alla potenza della più recente generazione di console. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più nei prossimi mesi“.

È evidentemente ancora presto per parlare di una data di uscita. Maggiori dettagli arriveranno nel 2023.

