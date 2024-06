Tekken 8: il picchiaduro più atteso edizione Day One (-18%)

Vuoi recuperare il picchiaduro più atteso del periodo e sei anche un collezionista? Allora non puoi farti scappare questa fantastica edizione Day One di Tekken 8 con Steelbook, in sconto del 18%. Significa che puoi assicurarti questa bellissima edizione a soli 59,90€ invece di ben 72,67€, un’occasione che difficilmente ti ricapiterà di incontrare. Anche perché l’offerta è lampo disponibile solo per pochissimo e per poche unità!

Get ready for the next battle: Tekken 8

Tekken 8 rappresenta l’evoluzione definitiva della celebre serie di giochi di combattimento, portando l’azione a nuovi livelli di intensità e spettacolo. Realizzato con l’Unreal Engine 5, il gioco sfoggia una grafica mozzafiato che cattura ogni dettaglio delle ambientazioni e dei personaggi, dai muscoli in tensione alle espressioni facciali più sottili.

Il roster di Tekken 8 include una combinazione di volti familiari e nuove aggiunte, ciascuno con mosse uniche e storie personali intrecciate. Ogni combattente è caratterizzato da una profondità di gameplay che permette sia ai principianti che ai veterani di trovare il proprio stile e padroneggiare le tecniche di combattimento. Le nuove meccaniche, come il sistema “Heat”, aggiungono un ulteriore livello strategico, offrendo momenti di grande adrenalina e combattimenti imprevedibili.

Le modalità di gioco sono state ampliate, offrendo una campagna narrativa coinvolgente che esplora i conflitti personali e le alleanze tra i personaggi. Il multiplayer online è stato migliorato per garantire sfide fluide e competitive, con classifiche globali e tornei che tengono viva la competizione.

Apprezzerai anche i ritorni di mosse iconiche e la reinterpretazione di classiche arene di combattimento. Tekken 8 non è solo un gioco di combattimento; è un'esperienza completa che celebra e innova il genere, promettendo ore di divertimento e sfide senza fine.