La magica tastiera wireless di TedGem è in promozione su Amazon. Con un codice segreto riesci a risparmiare il 60% e pagarla solo 11,19€. Come? Inserisci il codice “7TGNYGZT” al momento del pagamento e l'affare è concluso.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tastiera wireless: un portento di dispositivo su Amazon

La tastiera wireless di TedGem è un portento. Moderna e sottilissima, te la porti dove vuoi grazie al suo essere senza fili e la usi con comodità. Disponibile in colorazione nera arriva persino con un mouse altrettanto favoloso.

Il layout italiano e QWERTY ti facilita la scrittura, la quale risulta essere fluida e naturale. Il profilo dei tasti ribassato rende la digitazione meno rumorosa mentre la loro forma rotonda dà un tocco di brio all'estetica ma non compromette nessun risultato.

Non mancano all'appello i tasti funzione e finanche il tastierino numerico. Praticamente hai tutto a disposizione in uno spazio minimo.

In termini di connessione, questa non può che essere facilitata: colleghi il mini ricevitore USB e il gioco è fatto, non devi neanche effettuare installazioni. In più se decidi di utilizzare il mouse, anche questo si collega nella medesima maniera.

Infine tutti e due i dispositivi funzionano mediante delle semplici pile. Una volta che le hai inserite ti dimentichi di cambiarla tant'è lunga l'autonomia che ti offrono.

Non sei soddisfatto? Sappi che su Amazon paghi entrambi solo 11,19€ se inserisci il codice “7TGNYGZT” al momento del checkout. Non farti scappare questa occasione che è più unica che rara. Le spedizioni sono veloci e operate in pochissimi giorni se sei abbonato Prime. In caso contrario sono gratuite presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica