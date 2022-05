Teclast X11, il tablet PC del futuro che ti viene REGALATO (-130€)

Se sei alla ricerca di un tablet che possa essere utilizzato praticamente per qualunque scopo, questo gioiellino della Teclast è proprio ciò che fa al caso tuo. Non solo è potente ma con Windows 10 installato sopra, lo utilizzi come se fosse il pane quotidiano. Hai la fortuna di portartelo a casa con uno sconto veramente eccezionale.

Infatti su Amazon ti basta spuntare il coupon per risparmiare 130 euro che non sono esattamente due spiccioli. Prezzo finale 199,99€ e non hai più pensieri.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Teclast X11: il tablet che non è soltanto questo

Un vero e proprio ibrido che appartiene a una tipologia di prodotti superiori. Tu lo utilizzi letteralmente come preferisci e non ti delude in nessun caso. Grazie alla gamma di accessori puoi abbinarlo a tastiere magnetiche come a penne per trasformalo con facilità in un laptop o ancora in un quaderno su cui disegnare o prendere appunti.

Display full touch da 10 pollici, risoluzione avanzata e memoria da vendere. Non si inceppa, non si blocca, non ha rallentamenti. Apri tutte le pagine che vuoi così come le applicazioni senza timori.

Ovviamente ha anche due ottime fotocamere per scattare foto, registrare video e partecipare ai meeting. E la batteria? Un’altra scoperta extra gradevole dal momento che dura un’eternità e non ti obbliga ad avere dietro con te sempre un caricatore d’emergenza.

Senti un po’, si tratta di un’offerta veramente stupefacente, acquista ora questo Teclast X11. Lo ordini in una sola mossa dopo aver spuntato il coupon così lo paghi 199€ su Amazon. Le spedizioni? Come ti dicevo sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.