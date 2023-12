Teclast T50 è il tablet dei TUOI SOGNI: display 2K e tanta potenza a 169€

Teclast T50 è un tablet bello e molto potente, quest’oggi al centro di una super occasione di Amazon che ti lascerà senza parole. Infatti, se fai in fretta, ti bastano appena 169€ per acquistare il device che non ti farà sentire la mancanza del tuo PC.

Nonostante il costo davvero conveniente il tablet di Teclast grazie al coupon del valore di 70€, il device vanta un hardware decisamente prestante e un design dal forte sapore premium, due caratteristiche per nulla scontate se si considera l’attuale prezzo di vendita.

Il tablet Teclast T50 costa davvero poco su Amazon e ha un hardware potentissimo

Teclast T50 ti sorprende fin da subito con un bellissimo pannello da 11 pollici ideale per guardare contenuti video fino a risoluzione 2K, mentre sotto il cofano è presente un potentissimo processore octa core con ben 16 GB di RAM e Android 13. Alimentato da una mega batteria da 7500 mAh che ti accompagna senza fatica per ore e ore di utilizzo, il tablet è ideale per ascoltare tutta la musica che vuoi grazie a quattro speaker stereo di alto livello.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 169€ il tablet a marchio Teclast è un vero e proprio best buy in odore di Natale; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.