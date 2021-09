Teclast P25 è il tuo tablet: offerta lancio a metà prezzo (-50%)

Se hai sempre desiderato avere un tablet sensazionale, lascia stare i brand più conosciuti e affidati a Teclast. Il suo nuovo modello, il P25, è in offerta lancio su AliExpress a metà prezzo: infatti diventa tuo con appena 96,21€ il che è pazzesco. Se vuoi puoi scegliere anche la versione con tastiera abbinata per renderlo operativo come non mai.

Le spedizioni sono gratuite e l'IVA è già inclusa nel prezzo, quindi non hai nessuna sorpresa.

Teclast P25: qualità con rapporto prezzo pazzesco

Estetica eccezionale e scheda tecnica ottima sono le due caratteristiche principali di Teclast P25. Ti basta guardarlo per capire di cosa sto parlando dato che ti ammalia a primo sguardo. Completo di tutto, questo tablet ti mette in mano un gioiello su cui puoi fare affidamento in ogni contesto.

Con il suo display da 10.1 pollici hai tutto a portata di vista, per non parlare poi della risoluzione avanzata che ti permette di goderti i tuoi contenuti streaming preferiti come se fossi al cinema. Le cornici sono extra sottili per ottenere quel design Premium che ti fa impazzire.

Android 11 ti assicura il massimo della comodità visto che ti permette di avere tutte le applicazioni che più ami a portata di dito. Com'è ovvio che sia sono integrati anche i servizi Google quindi non temere nulla. In più hai a disposizione 32 GB di RAM ma se ne hai bisogno, con il supporto per le MicroSD la espandi a piacimento.

Altra features eccezionale è la batteria che non solo di regala ore e ore di autonomia ma si ricarica attraverso porta Type C per non farti mancare nulla.

Non mancano all'appello:

un'entrata Jack Audio;

una fotocamera frontale;

una fotocamera posteriore;

supporto alla connessione WiFi;

Bluetooth 4.2.

Sei interessato? Allora approfitta dell'offerta a tempo su AliExpress e acquista il tuo Teclast P25 a soli:

96,21€ per la versione standard:

per la versione standard: 104,76€ per la versione con tastiera QWERTY.

Per ottenerlo scegli la Spina Europea e la versione che più ti aggrada. L‘IVA è già inclusa nel prezzo.