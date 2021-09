Teclast P20HD è un tablet eccezionale. Solo con la sua estetica ti rapisce e sbaraglia la concorrenza costituita da marchi ben più noti. Disponibile su Amazon diventa tuo con soli 144,48€, il che è fenomenale se consideri cosa ti offre.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Il tablet che ti fa innamorare: Teclast P20HD

Teclast P20HD è bello e questo è indiscutibile. Lo guardi e capisci subito cosa intendo: ha un'estetica moderna e un design curato nei minimi particolari per offrirti un prodotto completo dalla A alla Z. In particolar modo è stato progettato per offrirti il massimo nonostante la sua struttura ultraslim che detto fra noi, in colorazione Gray è pazzesca.

Come display monta un pannello da 10.1 pollici con risoluzione full HD, praticamente tra le mani avrai un vero e proprio cinema. I bordi molto sottili sono una caratteristica da non sottovalutare dato che ti consentono di avere un'esperienza ancora più ampia.

Dal lato hardware trovi un processore Octa core combinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Qualora te ne dovesse servire di più, con una semplice MicroSD la espandi fino a un massimo di 512GB.

Non mancano tra le features due splendide fotocamere per poterti sbizzarrire come vuoi: una frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel le quali supportano le videochiamate in HD per partecipare a conferenze e lezioni senza problemi di qualità.

In conclusione non mi resta che dirti che anche la batteria è straordinaria e che il tablet supporta sia le connessioni WiFi che le reti 4G LTE e 5G.

Acquista subito il tuo Teclast P20HD su Amazon a soli 144,48€. Diventa tuo anche con finanziamento a rate a tasso zero offerto da Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet