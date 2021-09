Il tablet Teclast M40 è in promozione su Amazon a soli €178,49. Con un ribasso che supera i €30, ti porti a casa un dispositivo completo di tutto e che non ha nulla da invidiare a modelli proposti da marchi ben più conosciuti. Inoltre con le spedizioni Prime lo ricevi a casa in appena un giorno lavorativo e se vuoi, lo paghi persino a rate a tasso zero per il massimo del comfort.

Teclast M40: un tablet a cui non manca nulla

Con la sua estetica moderna e ultraslim, Teclast M40 è un tablet che si adatta alle tue esigenze e che soprattutto ti permette di godere di un'esperienza ottimizzata a basso costo. Disponibile in colorazione nera, la utilizzi per lavoro, svago e studio.

Ti mette a disposizione un display da 10,1 pollici che con la sua risoluzione elevata ti consente persino di goderti lo streaming in alta qualità e senza scendere a compromessi. Non devi neanche ignorare le cornici sottili che rendono l'esperienza visiva finanche più ampia.

Al suo interno trovi un processore octa core che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che puoi stendere mediante una microSD fino a 512 GB. Ciò significa che puoi installare tutte le applicazioni che più ami, è utilizzare l'intero dispositivo senza mai sottostare a rallentamenti. Ti faccio notare, inoltre, che è installata la versione 10 di Android quindi troverai a tua disposizione anche il Google Play Store.

Non mancano all'appello sia una fotocamera frontale che una fotocamera posteriore relativamente dotate di sensori da 5 e 8 megapixel per poter effettuare videochiamate o scattare fotografie in piena libertà.

Questo dispositivo, inoltre, supporta sia il WiFi che le reti 4G e 5G. Infatti al suo interno puoi inserire fino a 2 schede telefoniche.

Infine, non è da meno la portentosa batteria da 6000 mAh su cui poter fare affidamento fuori casa.

Acquista subito il tablet Teclast M40 su Amazon a soli €178,49. Lo ordini lo ricevi a casa tua in appena 1 o 2 giorni lavorativi con le spedizioni Prime. In caso contrario, hai le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet