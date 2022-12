TECLAST M40 Plus: un tablet potente ed economico (Amazon)

Vuoi regalare un tablet a tuo figlio senza spendere tantissimo? Ti piacerebbe acquistarne uno che abbia un buon compromesso tra prestazioni e prezzo? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TECLAST M40 Plus a soli 159,99 euro, invece che 199,99 euro.

Già di per sé questo tablet ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma con questo ulteriore ribasso del 20% è davvero un affare. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo Tablet è dotato di un ampio schermo da 10,1 pollici molto fluido e dai colori pieni. Possiede 8GB di RAM e 128GB di memoria espandibile tramite TF card fino a 1TB e potrai usare sia la WiFi che la tecnologia 5G.

TECLAST M40 Plus: il tablet con il miglior rapporto qualità prezzo

Non c’è che dire, il rapporto qualità prezzo di questo tablet è assolutamente unico. Il display ha un’ottima sensibilità tattile precisa e fluida. La tecnologia T-color migliora i dettagli delle immagini e combina i colori in modo ottimale. È dotato del più recente sistema operativo Android 12 e di un potente processore che raggiunge i 2,0 GHz per prestazioni eccellenti.

Possiede una fotocamera frontale da 8MP e una posteriore da 5MP. È poi dotato di un doppio altoparlante e di un ingresso audio per le cuffie. Non dovrai assolutamente preoccuparti della memoria che si esaurisce, grazie ai 128GB disponibili, più la possibilità di espanderli fino a 1TB. Infine, sicuramente una nota bisogna farla alla batteria da 7000mAh in grado di durare fino a 10 ore mentre ad esempio mentre ti guardi dei film.

Insomma a questo prezzo non c’è proprio tempo da perdere, difficile trovare qualcosa di meglio. Per cui prima che il prezzo salga vai su Amazon e acquista il tuo TECLAST M40 Plus a soli 159,99 euro, invece che 199,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

