TECLAST M40 Air è il tablet che non ti aspetterest: Dual SIM e non solo

Se sei in cerca di un tablet che non abbia limiti, allora TECLAST M40 Air è il modello che fa al caso tuo e su questo non ci piovono dubbi. Completo di tutto, è senza ombra di dubbio un prodotto innovativo e che non teme la concorrenza. Certo, non hai mai visto una pubblicità in TV sul suo conto ma lasciati svelare un segreto: non ha bisogno di tante parole perché dimostra con i fatti di che pasta è fatto.

Disponibile su Amazon è anche in gran sconto. Conta che il suo prezzo è già vantaggioso se lo metti a confronto con modelli ben più noti che non hanno tanto da offrirti. Ma tornando a noi: il 15% di sconto fa scendere il prezzo a soli 178,49€. Collegati ora e completa l’acquisto, puoi pagare anche a Tasso Zero.

Teclast M40 AIR: un tablet che non ha limiti

Nonostante sia denominato “Air” e ti possa far pensare che è una versione ridotta di un modello avanzato, con questo tablet Teclast tra le mani ogni dubbio sparisce.

Display da 10 pollici con risoluzione Full HD, colori vividi e spettacolo sotto tutti i punti di vista. Con l’impianto audio integrato riesci a sognare ad occhi chiusi tanta è elevata la qualità.

Memoria completamente espandibile, processore ottimo e tanta RAM per fare ciò che vuoi: svago, studio, lavoro. In altre parole non ci sono limiti. Se poi conti che hai a disposizione sia una fotocamera interna che una esterna, allora hai fatto bingo.

Ha qualche difetto? Lasciati dire che non mancano all’appello:

batteria dall’autonomia eccellente;

supporto rete WiFI e 4G LTE;

e possibilità di inserire due SIM al suo interno;

al suo interno; GPS;

Bluetooth 5.1;

Porta Type C.

Insomma, come vedi è un signor tablet. Sei interessato? Approfitta proprio ora della promozione su Amazon e porta a casa questo Teclast M40 Air a soli 178,49€.

