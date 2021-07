Un laptop è un acquisto importante, ma se puoi portarti a casa un gioiellino senza spendere una cifra enorme non può che essere un affare. Il Teclast F15S costa solo 299,99€ su Amazon grazie a un esclusivissimo coupon che devi attivare.

Le spedizioni? Rapide e in più se vuoi paghi a rate l'intera somma.

Teclast F15S: tutto quello che devi sapere

Un laptop fa sempre comodo in casa, se poi non hai esigenze particolari è inutile spendere tanti soldi. Teclast F15S racchiude al suo interno una buona scheda tecnica che ti permette di godere di un utilizzo quotidiano senza problemi.

Il display è grandissimo: con 15,6 pollici e la risoluzione Full HD puoi guardare tutti i video o i film streaming che vuoi senza mai esser stanco. In più le cornici sono così sottili da sembrare invisibili.

L'estetica di questo computer, infatti, lo rende un prodotto elegante che mai nessuno direbbe esser costato così poco. Al suo interno, poi, è presente un processore Intel che con i suoi 6 GB di RAM ti assicura delle prestazioni veloci e dinamiche.

Quando lo avvii trovi installata la versione 10 di Windows, autentica. In questo modo puoi scaricare tutti i programmi che preferisci e fare ciò che più ami.

Non ci dimentichiamo della batteria: un vero e proprio portento che regala ore e ore di autonomia.

Acquista subito il tuo Teclast F15S su Amazon a soli 299,99€ grazie al coupon di 40,00€ che devi attivare prima dell'acquisto. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard. In più è attivo il programma di rateizzazione e quindi se vuoi lo paghi in comode rate grazie a Confidis. Sceglilo come modalità di pagamento per sapere di più!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica