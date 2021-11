TCL TS8011: la soundbar 2.1 con Amazon Fire TV 4K integrato

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio decisamente interessante per la tua TV o il tuo monitor. Si tratta della soundbar TCL TS8011, un sistema 2.1 tutto sommato compatto e con una grande peculiarità: integra l’Amazon Fire TV 4K. Un vero sistema all-in-one ad un prezzo incredibile.

Soundbar 2.1 TCL TS8011: caratteristiche tecniche

Partendo dalla parte audio, la soundbar è stata pensata per portare una vera esperienza cinematografica in casa. L’audio dinamico offerto da driver di alta qualità, affiancati dalla tecnologia Dolby Digital Plus riesce ad unire un suono profondo e coinvolgente, al confort di casa tua. A supportare l’immersione nelle scene più frenetiche ci pensa il subwoofer integrato che garantisce bassi pieni, ma senza ostacolare le altre frequenze. Inoltre, grazie alle modalità ottimizzate potrai adeguare l’audio alla visione, per la massima flessibilità. Le modalità Film, Musica e Notizie, infatti, calibrano il suono in modo da ottenere maggiore chiarezza delle voci, piuttosto che un audio equilibrato per la musica, o bassi potenziati per i film.

Naturalmente, a fare la differenza rispetto a qualsiasi altra proposta del mercato, è l’Amazon Fire TV 4K. Con un semplice cavo HDMI è possibile portare tutte le funzionalità smart di Fire TV direttamente sulla propria TV. Comodo il telecomando, che così come quelli ufficiali di Amazon, possiede un microfono incorporato per interagire con Alexa. In questo modo potrai utilizzare direttamente i comandi vocali sia per gestire l’audio che la visione. Il telecomando, inoltre, è compatibile con la maggior parte delle TV, il che consente di avere un unico controllo remoto per tutto. Naturalmente la soundbar funziona anche come speaker, e grazie Fire TV potrai accedere ai maggiori servizi di streaming musicale come Amazon Music o Spotify. Uno strumento perfetto anche da abbinare al monitor del PC, per avere uno schermo all-in-one che offre prestazioni, ma anche intrattenimento.

Grazie al Black Friday in anticipo, la TCL TS8011 può essere acquistata su Amazon a soli 96,21 euro con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.