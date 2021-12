TCL svela i nuovi concept phone: sono rivoluzionari, ma...

TCL ha appena presentato i suoi concept phone di fine anno; si tratta di un pieghevole e di arrotolabile e sono stati mostrati nel corso dell'evento DTC 2021.

Cosa sappiamo dei nuovi pieghevole di TCL?

TCL ha svelato il suo impressionante concept design di un telefono pieghevole durante il congresso tecnologico DTC 2021 in Cina. Il prototipo del telefono è stato mostrato durante l'evento in Cina e un utente di Twitter ha ora pubblicato un video del futuristico e innovativo concept phone. Il video mostra un dispositivo TCL completamente funzionante che riflette le nuove caratteristiche distintive.

Non è chiaro quando il dispositivo diventerà un prodotto commerciale e se davvero lo diventerà. Ma TCL nutre ottimismo sul potenziale lancio del terminale in un secondo momento.

La grafica del display del telefono, tuttavia, sembra non essere alla pari con il nuovo form factor introdotto dalle funzionalità pieghevoli e arrotolabili. A parte i problemi di ottimizzazione osservati, nel video è stato mostrato il pannello arrotolabile del telefono. Quando lo schermo si apre, la sua parte sinistra si estende e ruota per trasformare il terminale in un tablet a tutti gli effetti.

La funzionalità di piegatura verso l'esterno mantiene un display da 6,87 pollici dall'aspetto standard per il telefono che può quindi essere esteso tra 8,55 pollici e 10 pollici. Il concept sembra essere ottimo per disporre così di un telefono tascabile che può essere facilmente trasformato in un tablet, ma il suo potenziale di durata non è noto in quanto contiene molte parti mobili che potrebbero renderlo fragile e suscettibile alla rapida usura.

Le cerniere dello schermo espandibile devono essere rinforzate affinché il dispositivo sia un successo di marketing. Per quanto riguarda le specifiche, non si sa molto sul telefono in questione ne sull'arrotolabile mostrato insieme.

Il prezzo di questi dispositivi rivoluzionari potrebbe essere alto, soprattutto in assenza di concorrenza. Il nuovo concept phone TCL, se davvero diventerà realtà, competerà con alcuni leader del settore come Samsung.