TCL NXTPAPER 10s: ULTIME scorte a disposizione (-15%)

Immagina di poter leggere come su carta, ma con tutte le funzionalità di uno smartphone moderno. Questo è esattamente ciò che offre il TCL NXTPAPER 10s, un dispositivo eccezionale che combina la piacevolezza della lettura cartacea con la potenza di Android 11. Disponibile su Amazon con uno sconto interessante del 15%, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 209,90 euro, anziché 247,41 euro.

TCL NXTPAPER 10s: un’offerta da non lasciarsi scappare

Con dimensioni di 241,3 x 159,2 x 8,3 mm e un peso di soli 490 g, il TCL NXTPAPER 10s è incredibilmente leggero e portatile. La sua finitura opaca offre un tocco di eleganza, mentre i tasti laterali per l’accensione e il volume assicurano un accesso rapido alle funzioni principali.

Sotto il cofano, il TCL NXTPAPER 10s è alimentato da un chipset octa-core MT8768 e una GPU GE8320, che garantiscono prestazioni fluide e reattive. Con il supporto per Android 11 e aggiornamenti di sicurezza fino a novembre 2023, puoi essere certo di avere sempre accesso alle ultime funzionalità e alla protezione da minacce esterne.

Ma ciò che veramente distingue il TCL NXTPAPER 10s è il suo schermo. Con una tecnologia avanzata che simula la lettura su carta stampata e una risoluzione FHD di 1920 x 1200 pixel, ogni testo e immagine prendono vita con una chiarezza straordinaria. Inoltre, il display capacitivo a 10 punti touch garantisce una navigazione fluida e intuitiva. Niente interruzioni durante le tue sessioni di lettura o navigazione. Con una batteria da 8000 mAh e un sistema di ricarica rapida 9V 2A, il tablet offre una durata eccezionale per accompagnarti per tutta la giornata.

Con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per le tue app, foto e video preferiti. E se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria con una scheda microSD fino a 256 GB. Dotato di porte USB Type-C, Bluetooth 5.0 e supporto per schede TF, il TCL NXTPAPER 10s offre una connettività versatile per soddisfare tutte le tue esigenze.

Con sensori GPS, accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità e interruttore di effetto Hall, il TCL NXTPAPER 10s offre una gamma completa di funzionalità per garantire la tua sicurezza e il tuo comfort.

In breve, il TCL NXTPAPER 10s è molto più di un semplice tablet. È un compagno ideale per chi ama leggere, guardare video, navigare sul web e tanto altro ancora. E con lo sconto del 15% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di lettura straordinaria, al prezzo speciale di soli 209,90 euro.