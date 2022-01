TCL sfida Huawei e Samsung: ecco il flip phone da 600$

Dopo l'arrivo di OPPO Find N e la presentazione a breve di HONOR Magic V, al CES 2022 di Las Vegas TCL Flex V si propone come lo smartphone pieghevole più economico mai lanciato sul mercato. Il colosso cinese, infatti, invece di puntare su una scheda tecnica da urlo, ha pensato bene di attirare l'attenzione presentando un device con un design familiare – è molto simile a Samsung Galaxy Z Flip3 – accompagnato da un prezzo di listino di appena 600 dollari.

TCL Flex V è flip phone da 600$ che sfida Huawei e Samsung

Basato su Qualcomm Snapdragon 765G, uno dei processori mobile più popolari nei device di fascia media negli scorsi anni, lo smartphone di TCL dispone posteriormente di due fotocamere da 48 e 16 MP, mentre anteriormente la fotocamera punch hole nasconde un sensore da 44 MP. Purtroppo la compagnia non ha rilasciato molte informazioni sul display, ma sappiamo che ha un aspect ratio in 22:9, risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento compresa tra i 90 e i 120 Hz.

Sotto la scocca trova posto una batteria da 3545 facilmente affiancata dal supporto alla ricarica rapida, mentre come sistema operativo dispone di Android 11 che verrà molto probabilmente aggiornato ad Android 12 quando sarà pronto al lancio sul mercato. Purtroppo l'azienda non ha svelato ulteriori informazioni sul device né quando sarà disponibile all'acquisto: con queste premesse, però, siamo certi che sarà la scelta ideale per chi vuole provare un foldable ma non ha intenzione di spendere il doppio o il triplo della cifra richiesta da TCL.