TCL 406S: lo smartphone SUPER ECONOMICO che non delude, tuo a 69€

Sei alla ricerca di uno smartphone da battaglia che però offra buone prestazioni e costi pochissimo? Allora sono certo che questo fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello TCL 406S a soli 69,90 euro, invece che 99,90 euro.

È proprio come vedi, questo è il prezzo, non ci sono errori. Già questo smartphone non ha un costo eccessivo, anzi è proprio pensato per gli utenti che vogliono spendere poco, ma oggi c’è anche uno sconto del 30% che quindi abbatte ulteriormente il prezzo ed è da prendere al volo. Ottime funzioni e costo ridicolo, cosa vuoi di più?

TCL 406S: il “muletto” che fa la differenza

Chiaramente non siamo di fronte a uno smartphone pensato per chi vuole prestazioni elevate e fotocamera pazzesca. Piuttosto TCL 406S vuole essere un dispositivo alla portata di ogni tasca garantendo comunque tutte le funzionalità che servono. Monta il processore Helio G25 a 8 Core con 3 GB di RAM che ti permetteranno di tenere aperte più app contemporaneamente senza fatica.

Gode di 64 GB di memoria interna, che non sono enormi, ma che puoi espandere facilmente con una scheda microSD fino a 512 GB. Possiede una fotocamera posteriore da 13 MP con IA e una fotocamera frontale da 5 MP per selfie perfetti. Ha un display da 6,6 pollici HD ed è dotato dello sblocco con riconoscimento facciale.

Insomma se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque un ottimo smartphone questo dev’essere tuo. Quid i prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il bellissimo TCL 406S a soli 69,90 euro, invece che 99,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già oggi, in base al luogo di spedizione, senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.