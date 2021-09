TCL 20 R 5G è appena stato presentato ufficialmente con un display a 90Hz, processore MediaTek Dimensity 700, tripla fotocamera con sensore principale da 13 Megapixel e molto altro ancora.

TCL 20R 5G: le caratteristiche tecniche

All'inizio di questa settimana, il colosso cinese ha presentato il telefono TCL 20Y con specifiche modeste. Ora ha uno smartphone 5G low budget chiamato TCL 20 R 5G è appena stato svelato per il mercato europeo. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi del nuovo dispositivo.

Il device ha un display da 6,52 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità di picco di 500 nit. La tacca a goccia sullo schermo ospita una fotocamera selfie da 8 megapixel.

Il pannello posteriore del terminale ha un'unità fotografica verticale che ospita una cella principale da 13 megapixel, un sensore verticale da 2 Mpx, una macro da 2 Mega e un flash LED. Il guscio posteriore dispone anche di un tradizionale scanner per le impronte digitali.

Il chip MediaTek Dimensity 700 alimenta il TCL 20 R 5G insieme a 4 GB di RAM. È disponibile nelle opzioni di archiviazione da 64 GB e 128 GB. Il telefono funziona su Android 11 e offre uno slot per schede microSD per disporre così di più spazio di archiviazione. La batteria da 4.500 mAh dello smartphone supporta la ricarica da 10 W. Il dispositivo è dotato delle consuete funzionalità di connettività come doppia SIM, 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, una porta USB e un jack audio da 3,5 mm.

Nella Repubblica Ceca, le varianti da 64 GB e 128 GB del TCL 20 R 5G hanno un prezzo rispettivamente di 5,290 CZK e 5,790 CZK. È disponibile nei colori blu e nero. Le vendite dello smartphone dovrebbero iniziare entro la fine di questo mese. Non sappiamo se e quando arriverà negli altri stati dell'Unione Europea.

