TCL 20Pro 5G premiato al CES 2022 Innovation Awards Program

TCL Communication è stata riconosciuta per il suo contributo nel campo dell’innovazione tecnologica grazie allo smartphone TCL 20Pro 5G. Nel corso del CES 2022 Innovation Awards, questo modello si è distinto regalando un ulteriore successo al brand.

Nuovo importante riconoscimento per TCL 20Pro 5G

TCL 20Pro 5G si è qualificato al primo posto del CES 2022 Innovation Awards Program nella categoria Mobile Devices & Accessories. Un riconoscimento che arriva dopo quello di New Color Leader ricevuto da DXOMARK, che ne ha valutato positivamente il display e le prestazioni della fotocamera. TCL 20Pro 5G è quindi considerato un prodotto in grado di offrire: “Immagini impressionanti grazie a colori realistici, chiarezza e contrasto, tutto proiettato sul potente display AMOLED da 6,67 pollici”. Grazie alla tecnologia NXTVISION, lo smartphone vanta la certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu.

Inoltre: “TCL 20Pro 5G offre una velocità di connessione rivoluzionaria, streaming più fluido, download più rapidi oltre che funzioni AI migliorate, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon”. Infine, un’ulteriore nota positiva per il comparto fotografico: “Entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, sfruttano i sensori premium Sony IMX, accompagnati dalla più recente tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine e dalla modalità Backlight Selfie”. TCL 20Pro 5G è disponibile al prezzo di listino di 549,90 euro nei colori Marine Blue e Moondust Gray.