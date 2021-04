TCL 20L Plus ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth; stando a quanto si legge in rete, il device potrebbe essere lanciato già nelle prossime settimane. Ricordiamo che l’azienda ha un evento programmato per il 14 aprile in cui prevede di svelare nuovi prodotti. Sebbene il produttore debba ancora specificare quali gadget verranno annunciati, vogliamo credere che svelerà il resto della serie TCL 20 che ha fatto il suo debutto al CES 2021 a gennaio. Sembra proprio che il terminale, anche se non è stato annunciato a gennaio, possa far parte di questa serie di midrange premium.

TCL 20L Plus: cosa sappiamo?

Quel nuovo modello si chiamerà TCL 20L Plus (stilizzato come TCL 20L+) ed è stato certificato dall’ente Bluetooth SIG poche settimane fa, anche se lo abbiamo appena scoperto. La pagina di certificazione afferma che il dispositivo ha i numeri di modello T774B, T775H e T775B, il che significa che ci saranno ben tre varianti. Inoltre, tutti e tre i dispositivi dispongono di un modem per la connettività LTE 4G e dispongono di Bluetooth 5.0.

Ricordiamo che TCL 20L e il TCL 20S e TCL 20 Pro 5G sono i tre telefoni che erano stati programmati per una versione successiva quando furono annunciati per la prima volta al CES 2021. Vogliamo credere che il modello Plus sia quello più grande o, semplicemente, una versione speciale dell’iterazione standard.

Dall’immagine del TCL 20L fornita dal produttore, notiamo che il telefono ha un display piatto con un foro centrale. Il modello Plus molto probabilmente avrà un design simile ma potrebbe essere dotato di uno schermo più grande, più fotocamere e / o una capacità della batteria maggiore. Ci aspettiamo anche che esegua Android 11 fuori dalla scatola. Restate connessi con noi per saperne di più nei giorni a venire.

