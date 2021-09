Tavoletta grafica Wacom Cintiq 16 con schermo FHD scontata di 100€

Siete alla ricerca di un'ottima tavoletta grafica dotata anche di un comodo schermo a colori? Allora su Amazon non potete assolutamente farvi scappare la promozione riguardante la tavoletta grafica Wacom Cintiq 16 che solo per oggi passa dal solito prezzo di 599,90 euro a 499,90 euro con un risparmio di 100 euro tondi tondi pari a uno sconto del 17%. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Tavoletta grafica Wacom Cintiq 16: caratteristiche principali

La creatività è illimitata con Cintiq 16, il display grafico con penna è progettato per disegnare e dipingere in modo naturale come su carta: uno strumento creativo per immagini brillanti e nitide. Inoltre lo schermo interattivo è realizzato in vetro antiriflesso e resistente ai graffi. Potete collegarlo su Mac o PC tramite il cavo 3 in 1 incluso che unisce alimentazione, video e dati.

I piccoli dettagli fanno la differenza, grazie ad una risoluzione grafica Full HD da 1920 x 1080 e ai 16,7 milioni di colori visibili con un angolo di visualizzazione a 176° e spazio di colore 72% NTSC. Con il metodo di risonanza magnetica, gli 8192 livelli di pressione e il riconoscimento dell'inclinazione, la Wacom Pro Pen 2 assicura il massimo controllo per un tratto naturale, preciso e veloce.

La confezione di vendita è ricca di tutto ciò che vi necessita: Wacom Cintiq 16 e Wacom Pro Pen 2, un portapenna rimovibile, 3 punte di ricambio (standard), l'accessorio di estrazione punta, un cavo USB 3 in 1 (1,8 m), un adattatore AC, il cavo di alimentazione e una guida rapida. Tutto questo può essere vostro all'esclusivo prezzo di 499,90 euro grazie ad Amazon.