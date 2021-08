La tavoletta grafica di Huion, la Kamvas PRO 13, è davvero un prodotto gioiello. Su Amazon è attualmente in offerta a soli 220,99€, infatti con il ribasso del 18% riesci a risparmiare una cinquantina di euro circa sul prezzo di listino.

HUION: perché scegliere questa tavoletta grafica

La tavoletta grafica di HUION si fa notare a prima vista: adornata da materiali resistenti e da un design elegante è bellissima sia dal punto di vista tecnico che estetico. Con il suo display integrato regala una gioia vera e propria a te che sei creatore di digital art, sebbene questa non si ala sua unica caratteristica saliente.

La superficie di lavoro ha una dimensione effettiva di 13,3 pollici per avere tutto sotto controllo e non dover uscire pazzi. Con i quattro tasti legati alle funzioni rapide puoi accedere a quattro impostazioni differenti a tua scelta visto che sono totalmente programmabili. In più è installata anche una touchbar per rendere la navigazione ancora più intuitiva.

I livelli di pressione supportati sono 8192 mentre la risoluzione del tratto ammonta a 5080 LPI. Puoi disegnare inclinando la penna fino a ± 60°.

Infine è buono a sapersi che la risoluzione effettiva è di 1920×1080 pixel.

