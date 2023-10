Tavoletta grafica professionale a PREZZO PAZZESCO (-50%)

Vuoi scrivere e disegnare in digitale per dare sfogo alla tua fantasia senza spendere troppi soldi? Allora dai un’occhiata a questa super offerta che trovi su Amazon. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello la tavoletta grafica Wacom a soli 84,49 euro, invece che 169,99 euro.

Posso assicurarti che tutto vero, non ci sono errori ma solo uno sconto gigante del 50%. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,90 euro al mese con Cofidis al checkout. Tieni presente che è un’esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Tavoletta grafica spettacolare a prezzo tagliato

Questo dispositivo ti permette di scrivere o disegnare proprio come se lo stessi facendo su un foglio di carta. Infatti la penna che trovi inclusa è sensibile alla pressione e ti consente quindi di fare linee più o meno spesse e sfumature molto precise.

La potrai connettere con il cavetto USB al tuo computer Windows, Chromebook o Mac e usarla tramite il software scaricabile gratuitamente. Ha un’area di lavoro molto grande dove puoi disegnare che si estende da un bordo all’altro e ti offre tante soluzioni. E poi è pratica e leggera, della puoi tranquillamente portare ovunque tu voglia.

Fai presto perché a questa cifra la vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Per cui, prima che questo avvenga, vai su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica Wacom a soli 84,49 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.