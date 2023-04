Tavoletta grafica con penna per PC, Mac e smartphone a SOLI 30€

Oggi ti segnalo un’offerta strepitosa che ti permette di risparmiare e di acquistare un dispositivo con cui puoi scrivere e disegnare in digitale. Vai immediatamente su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello la tavoletta grafica Huion a soli 30,79 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 34% circa puoi avere un risparmio di oltre 15 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo eccezionale che faciliterà notevolmente il tuo lavoro o il tuo hobby.

Tavoletta grafica Huion con penna sensibile alla pressione

Questa tavoletta grafica si collega facilmente tramite il cavo USB che troverai in dotazione. La puoi collegare praticamente a qualsiasi dispositivo. Puoi lavorare su PC, portatili, tablet, smartphone ed è compatibile con Windows, Mac OS e Android. Offre un’area di lavoro bella grande di 20 cm e poi è molto leggera, pesa solo 256 grammi e ha uno spessore di appena 8 mm.

La penna che troverai inclusa è sensibile alla pressione e funziona senza batteria né alcun altro tipo di alimentazione. È dotata di ben 8192 livelli di pressione. Questo ti consente di fare tratti più o meno spessi e quindi molto precisi. Ha una risoluzione di 5080 LPI che garantisce disegni perfetti e ricchi di dettagli.

Che sia per scrivere o disegnare questo dispositivo ti permetterà di vivere un’esperienza straordinaria. Quindi prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica Huion a soli 30,79 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.