Tavoletta grafica: la usi su Android, Windows e MAC a prezzo MINIMO

Disegna al computer come su carta con questa tavoletta grafica

Perfetta per i principianti, ma che per i più esperti, questa Tavoletta Grafica è quello che ti serve per dare vita alla tua arte. Nonostante il suo formato Small, ti regala un margine di spazio su cui muoverti senza esitazioni, ottimo per iniziare a prenderci la mano e a esplorare questo nuovo modo di disegnare.

Punto fondamentale è la presenza di quattro tasti fisici posti nella parte superiore. Puoi impostare i comandi che preferisci per averli a portata di mano e organizzare il lavoro senza difficoltà.

Con l’acquisto è ovviamente inclusa una penna reattiva ed ergonomica che funziona senza batterie utilizzando la tecnologia a risonanza elettromagnetica. Per di più ti verranno consegnate anche ben 8 punte di ricambio.

La configurazione è veramente semplice: sarà sufficiente collegare la tavoletta con il cavo USB al tuo PC Windows, Mac oppure al tuo smartphone, scaricare ed installare i driver e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.