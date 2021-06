La tavoletta grafica G640 di XP Pen è in offerta su Amazon a soli 33,99€. Il ribasso del 32% rende il prezzo di listino più economico attraverso uno sconto esclusivo di 16,01€.

XP PEN G640: perché scegliere questa tavoletta grafica

Una tavoletta grafica è uno strumento indispensabile per chi smanetta al computer e fa della grafica il suo lavoro o il suo passatempo preferito. Questo modello di XP PEN è semplice e vanta delle caratteristiche da prendere in considerazione.

Con una superficie di disegno di 6×4 pollici, consente a chi l'acquista di sbizzarrirsi con il fotoritocco, il disegno e la pittura a proprio piacimento. In particolar modo è da apprezzare la velocità di trasmissione dati che ammonta a 266 RPS.

I livelli di pressione supportati sono ben 8192, in questo modo la scrittura con lo stilo assume un feedback naturale e consente di poter tradurre inclinazioni e pressioni diverse nel tratto digitale.

La penna è un altro punto a favore in quanto è di tipologia passiva e dunque non richiede l'inserimento di batteria che potrebbero rovinare l'equilibrio della stessa. La presa è ergonomica e confortevole, inoltre arriva dotata di ben 8 punte di ricambio.

La compatibilità del prodotto è assicurata sia su Windows che MacOS. Funziona anche con i principali strumenti utilizzati per la didattica a distanza come Zoom e Microsoft Teams.

La tavoletta grafica G640 di XP Pen è acquistabile su Amazon a soli 33,99€ nella colorazione nera e comprensiva di Stilo. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore a casa se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. In caso contrario le consegne sono comunque gratuite, ma in questo caso impiegano circa sette giorni.

