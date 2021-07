La tavoletta Grafica di HUION è acquistabile su Amazon a soli 28,78€. Il prezzo di listino viene reso imperdibile da un doppio sconto ossia da un ribasso del 14% e poi da un coupon del 20% da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

HUION: cosa sapere sulla sua tavoletta grafica

La tavoletta grafica Inspiroy H430P è un ottimo dispositivo per chi si diverte a creare arte digitale. Economica al punto giusto può diventare senza problemi un piccolo investimento con cui iniziare a sperimentare nuove tecniche e fare della propria passione un lavoro.

Con la sua superficie di disegno attiva da 4,8 x 3 pollici rappresenta un dispositivo con dimensioni altamente ridotte e trasportabile ovunque si vada. I livelli di pressione supportati sono 4096 e assicurano un feedback realistico e rapido.

Altra caratteristica saliente non può non essere la penna che è priva di batteria e quindi utilizzabile allo sfinimento senza mai doverla ricaricare. In particolar modo arriva corredata di punte sostitutive così da avere sempre a portata di mano ciò che è necessario.

Punto fondamentale di questa tavoletta, in ogni caso, è la possibilità di utilizzarla su numerosi sistemi. Infatti può essere adoperata su computer Windows, MacOS e persino collegarla allo smartphone mediante l'adattatore compreso in confezione.

In conclusione il dispositivo è compatibile con i maggiori software di grafica come Adobe, Macromedia, Comic Studio e altro ancora.

Puoi acquistare la tavoletta grafica di HUION su Amazon a soli 28,78€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore grazie alle spedizioni riservate ai clienti Prime. In caso tu non lo sia, le spedizioni sono gratuite se opti per le consegne in punto di ritiro.

Attiva il coupon del 20% per ottenere l'extra sconto in carrello, la promozione è valida fino al 4 luglio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

